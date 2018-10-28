2018-10-28T14:51:34+03:00
Происшествия

В Башкирии 53-летний уфимец погиб под колесами иномарки

Его сбили на трассе М-5
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: блог главы Госавтоинспекции БашкирииФото: блог главы Госавтоинспекции Башкирии
Изменить размер текста:

Наезд произошел вечером субботы, 27 октября, в Чишминском районе.

53-летний житель Уфы намеревался перейти трассу Самара-Уфа-Челябинск в неподходящем месте. Когда он уже пересекал дорогу, его сбил Hyundai Creta. 36-летний водитель иномарки не смог избежать наезда. От травм пешеход скончался.

Всего за сутки, по данным республиканского УГИБДД, зафиксировали 18 аварий, в которых погибли трое и получили ранения 19 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тройное ДТП в Белорецком районе Башкирии: пострадали семь человек
На горнолыжных курортах Башкирии появится единый SkiPass
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 29 октября
Глава Башкирии возмутился отсутствием врачей в районных поликлиниках
Машину уфимца разукрасили надписями «Я не мужик»
Радий Хабиров о Баймакском районе: «Я считаю, что вас просто грабят!»
В Уфе разыскивают пропавшего около больницы Ильназа Мусина
В Уфе пропала 61-летняя Людмила Саитгалеева
Названы города и районы Башкирии, где выявили больше всего ВИЧ-инфицированных
При пожаре в центре Уфы пострадал известный российский художник
В Башкирии в трех ДТП насмерть сбили троих пешеходов
Радий Хабиров поручил проработать проект дороги между Абзелиловским и Учалинским районами
Поехал на работу и не вернулся: в Башкирии разыскивают 47-летнего Марата Хисматуллина
В Уфе задержали полицейского, подозреваемого в серии грабежей офисов микрозаймов
МЧС Башкирии предупреждает о гололедице на дорогах
В Башкирии осудили мужчину, отрезавшего голову своей возлюбленной за отказ в интиме
«Не взрывай»: Айдар Галимов и Роберт Юлдашев записали новую песню в поддержку шиханов
В Уфе на проспекте Юлаева «Опель Вектра» столкнулся с грузовиком
Мокрый снег и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии 28 октября
Бывший заместитель прокурора Башкирии арестован по обвинению в получении крупной взятки
В Уфе во время съемок произошла стычка журналистов с сотрудниками медицинского центра
Уфимцы просят запустить новый транспортный маршрут
Стала известна личность уфимца, задушившего своих девятилетних сыновей-близнецов
«Гостит у брата»: в Уфе прекращены поиски 24-летней Виктории Головой
В Уфе на железнодорожном вокзале отремонтируют эскалатор
Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов, едущих из пригорода