В Башкирии 53-летний уфимец погиб под колесами иномарки

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-28T14:51:34+03:00

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Наезд произошел вечером субботы, 27 октября, в Чишминском районе.

53-летний житель Уфы намеревался перейти трассу Самара-Уфа-Челябинск в неподходящем месте. Когда он уже пересекал дорогу, его сбил Hyundai Creta. 36-летний водитель иномарки не смог избежать наезда. От травм пешеход скончался.

Всего за сутки, по данным республиканского УГИБДД, зафиксировали 18 аварий, в которых погибли трое и получили ранения 19 человек.