В Башкирии 53-летний уфимец погиб под колесами иномарки
Его сбили на трассе М-5
Фото: блог главы Госавтоинспекции Башкирии
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Наезд произошел вечером субботы, 27 октября, в Чишминском районе.
53-летний житель Уфы намеревался перейти трассу Самара-Уфа-Челябинск в неподходящем месте. Когда он уже пересекал дорогу, его сбил Hyundai Creta. 36-летний водитель иномарки не смог избежать наезда. От травм пешеход скончался.
Всего за сутки, по данным республиканского УГИБДД, зафиксировали 18 аварий, в которых погибли трое и получили ранения 19 человек.