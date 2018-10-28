2018-10-28T12:55:59+03:00
Общество

Машину уфимца разукрасили надписями «Я не мужик»

По всей видимости, так кто-то захотел отомстить автовладельцу.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Автор фото: vk.com/kristina_mardanovaАвтор фото: vk.com/kristina_mardanova
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Свидетелями странной картины стали сегодня жители одного из уфимских дворов. Некто изрисовал «Форд Фиесту» оскорбительными надписями.

«Я не мужик», «Я бью свою жену» - и это только часть надписей. Большая часть машины была изрисована цветочками, клумбами и ромашками. По всей видимости, автор этого посыла, возможно, женского пола, хотел отомстить автовладельцу за что-то, либо показать свой характер.

Снимки в редакцию «Комсомольской правды» прислала читательница по имени Кристина.

- Я просто проходила мимо, и заметила этот необычный автомобиль. Дело происходило на улице Бикбая, автомобиль был припаркован около ЖЭУ номер 69, - рассказала нам уфимка.

Автор фото: vk.com/kristina_mardanova

Автор фото: vk.com/kristina_mardanova

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