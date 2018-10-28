В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра и гололеда

СЕГОДНЯ 20:47 2018-10-28T20:47:40+03:00

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Мокрый снег, ветер и температура ниже нуля ожидаются в Башкирии в ближайшее время. МЧС по региону объявило штормовое предупреждение на понедельник, 29 октября.

По прогнозам синоптиков, в республике ожидается ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. «Приятным» дополнением к нему станет мокрый снег, который в условиях холода превратится в лед.

- На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +1,+6°, - предупреждают в МЧС.

Жителям республики советуют без нужды не покидать помещения и держать детей под присмотром. Автовладельцам напоминают о важности дистанции в условиях сколькой дороги.