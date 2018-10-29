2018-10-29T07:01:06+03:00
Происшествия

В ночной аварии в Уфе погибли два человека

Страшное ДТП случилось на улице Трамвайной
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: gibdd102.ruФото: gibdd102.ru
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Два человека погибли и один пострадал при столкновении Ssangyong Kyron и Hyundai Solaris в Уфе. Машины врезались друг в друга в ночь на 28 октября на пересечении улицы Трамвайной и Уфимского шоссе. От удара «Хендай» вылетел с дороги и впечатался в теплотрассу.

В пресс-службе УГИБДД по Башкирии сообщили, что 30-летняя женщина-водитель «Хендая» и ее пассажир погибли. Личность последнего еще не установлена.

40-летняя жительница Уфимского района, управлявшая другой иномаркой, доставлена в больницу.

Фото: gibdd102.ru

Фото: gibdd102.ru

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