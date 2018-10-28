В Уфе разыскивают пропавшего около больницы Ильназа Мусина

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-28T10:26:39+03:00

Молодого человека не могут найти с 26 октября.

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Родственники просят уфимцев помочь с поисками Ильназа Мусина. Молодой человек пропал 26 октября в районе улицы Советской.

- В последний раз его видели в обед, около неврологической больницы. Он был одет в серую куртку, классические брюки черного цвета, серые кроссовки и шапку черного цвета и белыми полосками. Важна и нужна любая информация, - пишет в социальных сетях родная сестра Ильназа Аниса Арсланова.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно в ближайшее отделение полиции по телефону 02.