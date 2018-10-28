В Башкирии прошел первый индустриальный форум «Алтын Кулдар»

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-28T19:05:57+03:00

Он объединил более 200 представителей системы образования

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На днях в Туймазинском районе Башкирии прошел первый региональный форум башкирской индустриальной школы «Алтын Кулдар».

Восемь профориентационных площадок посетили более 200 представителей районных отделов образования, школ, колледжей и других образовательных организаций. Вместе с приглашенными специалистами из Уфы, Челябинска и Москвы они обсудили вопросы подготовки кадров на западе республики.

Живой диалог на форуме обеспечили мероприятия разных форматов: круглые столы, мастер-классы и занятия в форме кейсов.