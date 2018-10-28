2018-10-28T14:00:20+03:00
Общество

Глава Башкирии возмутился отсутствием врачей в районных поликлиниках

По его словам, экономить на здоровье нельзя
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Во время поездки по Баймакскому району Башкирии Радия Хабирова неприятно удивила ситуация с нехваткой врачей в местных поликлиниках.

Жители района посетовали, что в участковой больнице недостаточно специалистов, а в аптеке – лекарств, отчего та постоянно закрыта. Молодые «земские доктора» тоже испытывают трудности, так как не могут получить единовременные компенсации.

Радий Хабиров отметил, что проблема с отсутствием врачей в республике системная и запущенная.

- Баймак, детская поликлиника. Всего два педиатра на 6 тысяч детей... Будем строить новую поликлинику, экономить нужно явно не на здоровье детей, - написал врио главы региона на своей странице в «ВКонтакте».

Он уточнил, что уже поставил перед ответственными службами задачу найти врачей как можно скорее.

– Мне важно, чтобы вы жили хорошо, – подчеркнул руководитель республики.

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