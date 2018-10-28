Радий Хабиров о Баймакском районе: «Я считаю, что вас просто грабят!»
Накануне, 27 октября, в ходе рабочей поездки по Зауралью врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Баймакский район. Он побывал на карьере по добыче природного камня-плитняка близ села Темясово и остался недоволен увиденным.
Вид карьера говорил о том, что камень тут добывали нелегально с помощью экскаваторов. Когда качественный слой закончился, предприятие бросило объект, не позаботившись о рекультивации. В итоге пострадала и природа, и республиканская казна, куда не поступили налоги. То же самое повторилось на четырех десятках других карьеров по всему району.
– Я считаю, что ваш район просто грабят, – заявил возмущенный Радий Хабиров.
По его словам, дальше позволять нелегальную разработку нельзя. Глава республики пообещал создать специальную группу, которая займется решением этой проблемы.