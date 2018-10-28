2018-10-28T11:29:01+03:00
Общество

Радий Хабиров о Баймакском районе: «Я считаю, что вас просто грабят!»

Глава Башкирии оказался шокирован ситуацией с карьерами
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы регионаФото: пресс-служба главы региона
Изменить размер текста:

Накануне, 27 октября, в ходе рабочей поездки по Зауралью врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Баймакский район. Он побывал на карьере по добыче природного камня-плитняка близ села Темясово и остался недоволен увиденным.

Вид карьера говорил о том, что камень тут добывали нелегально с помощью экскаваторов. Когда качественный слой закончился, предприятие бросило объект, не позаботившись о рекультивации. В итоге пострадала и природа, и республиканская казна, куда не поступили налоги. То же самое повторилось на четырех десятках других карьеров по всему району.

– Я считаю, что ваш район просто грабят, – заявил возмущенный Радий Хабиров.

По его словам, дальше позволять нелегальную разработку нельзя. Глава республики пообещал создать специальную группу, которая займется решением этой проблемы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе разыскивают пропавшего около больницы Ильназа Мусина
В Уфе пропала 61-летняя Людмила Саитгалеева
Названы города и районы Башкирии, где выявили больше всего ВИЧ-инфицированных
При пожаре в центре Уфы пострадал известный российский художник
В Башкирии в трех ДТП насмерть сбили троих пешеходов
Радий Хабиров поручил проработать проект дороги между Абзелиловским и Учалинским районами
Поехал на работу и не вернулся: в Башкирии разыскивают 47-летнего Марата Хисматуллина
В Уфе задержали полицейского, подозреваемого в серии грабежей офисов микрозаймов
МЧС Башкирии предупреждает о гололедице на дорогах
В Башкирии осудили мужчину, отрезавшего голову своей возлюбленной за отказ в интиме
«Не взрывай»: Айдар Галимов и Роберт Юлдашев записали новую песню в поддержку шиханов
В Уфе на проспекте Юлаева «Опель Вектра» столкнулся с грузовиком
Мокрый снег и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии 28 октября
Бывший заместитель прокурора Башкирии арестован по обвинению в получении крупной взятки
В Уфе во время съемок произошла стычка журналистов с сотрудниками медицинского центра
Уфимцы просят запустить новый транспортный маршрут
Стала известна личность уфимца, задушившего своих девятилетних сыновей-близнецов
«Гостит у брата»: в Уфе прекращены поиски 24-летней Виктории Головой
В Уфе на железнодорожном вокзале отремонтируют эскалатор
Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов, едущих из пригорода