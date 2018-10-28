При пожаре в центре Уфы пострадал известный российский художник

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-28T08:51:29+03:00

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Накануне в центре Уфы загорелась квартира известного художника Яна Крыжевского. Как сообщает источник «Комсомолки», пожарным удалось оперативно потушить пожар, но мастер успел надышаться дымом и был срочно госпитализирован в ближайшую больницу.

- После оказания первой помощи его прописали в 21-й ГКБ, но уже вечером он самостоятельно, без разрешения врачей, покинул территорию госпиталя. На улице ему стало плохо, добрые люди вызвали скорую и его снова отвезли в больницу, - рассказал «КП Уфа» собеседник.

Яну Крыжевскому 70 лет. В 1977 году он представил публике свою концепцию трансреализма, которая и прославила его на весь мир. Его картины выставляются в Третьяковской галерее, музеях городов России, находятся в частных коллекциях США, Австрии, Бельгии и Швеции. Работы выставлялись на аукционах «Сотбис» и «Кристи».

С 1991 по 2014 год проживал в США, но четыре года назад вернулся на историческую родину.