На горнолыжных курортах Башкирии появится единый SkiPass

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-28T16:15:44+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочий поездки по Зауралью пообщался с представителями главных курортов республики. Стороны обсудили перспективы развития в регионе туристического кластера, в который входят основные курорты Белорецкого и Абзелиловского районов.

Ядром кластера являются горнолыжные центры «Мраткино», «Абзаково» и «Банное». На их территории планируется ввести единый SkiPass – магнитный пропуск. Два последних курорта уже объединены таким пропуском, а скоро к ним примкнет и «Мраткино». В таком случае Башкирии станет первым регионом страны, где будет действовать подобная система.

Поделились представители «горнолыжек» и другими планами. Так, на территории санатория «Юбилейный» планируется возвести Центр активного отдыха, в «Абзаково» - запустить новый подъемник и две трассы, а еще одну трассу создать на озере Якты-Куль.