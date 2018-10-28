2018-10-28T09:37:39+03:00
Общество

Названы города и районы Башкирии, где выявили больше всего ВИЧ-инфицированных

Больше всего больных зарегистрировали в Уфе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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С начала года в Башкирии было выявлено 2203 человека с ВИЧ-инфекцией. Большинство из них мужчины – 1339, женщин – 864.

Портал Ufacitynews.ru со ссылкой на Республиканский центр по борьбе со СПИДом сообщает, что только за минувшую неделю было зарегистрировано 58 ВИЧ-инфицированных. В основном они проживают в Уфе. По пять человек – в Калининском и Орджоникидзевском районах и трое в Советском. Еще по три пациента живут в Белорецком, Иглинском и Уфимском районах и четверо в Нефтекамске.

Почти 80% всех зараженных (1187 человек) подхватили вирус при половом контакте, остальные – через инфицированные иглы или по наследству.

Большинство зараженных – люди в возрасте от 31 до 40 лет (967 человек), чуть меньше в группах от 41 до 50 лет (496 человек) и от 21 до 30 лет (466).

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