В Уфе пропала 61-летняя Людмила Саитгалеева

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-28T10:18:06+03:00

Женщины нет уже вторые сутки

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В столице Башкирии ищут пропавшую Людмилу Саитгалееву. Как сообщают волонтеры местного отряда «Лиза Алерт», от 61-летней женщины нет вестей уже два дня, с 26 октября. Жителей Уфы просят оказать посильную помощь в поисках пенсионерки.

Приметы Людмилы: рост 165 см, среднее телосложение среднее, рыжие короткие волосы рыжие, голубые глаза.

В день пропажи была одета в светло-серую вязаную шапку, бледно-розовое пальто средней длины, синие джинсы и черные ботинки.

Если вы увидите женщину с фотографии, сообщите об этом полиции или волонтерам: 8 (800) 700-54-52.