В Башкирии в трех ДТП насмерть сбили троих пешеходов

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-28T08:21:55+03:00

Все наезды произошли в один день

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В Башкирии за один день под колесами машин погибли сразу трое пешеходов. В Татышлинском районе 59-летний водитель на ВАЗ-2199 сбил 17-летнего парня. Тот, по словам автомобилиста, выскочил на дорогу внезапно. Юноша погиб на месте.

На Западной дороге Уфы в тот же день Mitsubishi ASX сбила насмерть пожилого мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте. По данным Госавтоинспекции республики, жертве на вид было 55-60 лет.

В Кушнаренковском районе на съезде с трассы М-7 под колеса BMW угодил 42-летний мужчина. Он погиб до приезда медиков. По словам 26-летнего жителя Уфы, управлявшегося иномаркой, мужчина стоял на дороге без светоотражающих элементов.