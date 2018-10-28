2018-10-28T07:31:41+03:00
Общество

Радий Хабиров поручил проработать проект дороги между Абзелиловским и Учалинским районами

Эту дорогу жители Зауралья ждут уже 30 лет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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В субботу, 27 октября, действующий глава Башкирии Радий Хабиров проехался по Зауралью. Первым пунктом в его маршруте стал Абзелиловский район, перспективы развития которого Хабиров обсудил с местными жителями и чиновниками.

В ходе беседы депутат сельсовета Исрафил Янсаитов поднял вопрос строительства дороги между Абзелиловским и Учалинским районами. По словам народного избранника, дорогу от «Ташбулатово» до трассы БелорецкУчалы ждут тут почти 30 лет, с 90-х годов. Она облегчила бы жизнь людям в 14 селах и деревнях.

Радий Хабиров адресовал Правительству РБ задачу - проработать вопрос ее строительства и внести предложения.

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