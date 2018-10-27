2018-10-27T20:02:18+03:00
Общество

Поехал на работу и не вернулся: в Башкирии разыскивают 47-летнего Марата Хисматуллина

Мужчина пропал еще 1 октября
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: ориентировка от ДПСО "Отклик"Фото: ориентировка от ДПСО "Отклик"
Изменить размер текста:

В Башкирии родные и близкие разыскивают 47-летнего жителя Салавата Марата Хисматуллина, который 1 октября выехал в Уфу на работу, но так и не добрался до нее. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Отклик».

Приметы: рост 176 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза карие.

Был одет: тряпичная серая куртка, олимпийка «Nike» серого цвета, синие джинсы, синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Марата Хисматуллина, просьба обратиться в полицию или к волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе задержали полицейского, подозреваемого в серии грабежей офисов микрозаймов
МЧС Башкирии предупреждает о гололедице на дорогах
В Башкирии осудили мужчину, отрезавшего голову своей возлюбленной за отказ в интиме
«Не взрывай»: Айдар Галимов и Роберт Юлдашев записали новую песню в поддержку шиханов
В Уфе на проспекте Юлаева «Опель Вектра» столкнулся с грузовиком
Мокрый снег и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии 28 октября
Бывший заместитель прокурора Башкирии арестован по обвинению в получении крупной взятки
В Уфе во время съемок произошла стычка журналистов с сотрудниками медицинского центра
Уфимцы просят запустить новый транспортный маршрут
Стала известна личность уфимца, задушившего своих девятилетних сыновей-близнецов
«Гостит у брата»: в Уфе прекращены поиски 24-летней Виктории Головой
В Уфе на железнодорожном вокзале отремонтируют эскалатор
Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов, едущих из пригорода