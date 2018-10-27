Поехал на работу и не вернулся: в Башкирии разыскивают 47-летнего Марата Хисматуллина

СЕГОДНЯ 20:01 2018-10-27T20:02:18+03:00

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В Башкирии родные и близкие разыскивают 47-летнего жителя Салавата Марата Хисматуллина, который 1 октября выехал в Уфу на работу, но так и не добрался до нее. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Отклик».

Приметы: рост 176 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза карие.

Был одет: тряпичная серая куртка, олимпийка «Nike» серого цвета, синие джинсы, синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Марата Хисматуллина, просьба обратиться в полицию или к волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.