2018-10-27T18:52:55+03:00
Происшествия

В Уфе задержали полицейского, подозреваемого в серии грабежей офисов микрозаймов

Сейчас ППС-ника проверяют на причастность еще к восьми эпизодам преступления
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе полицейские задержали сотрудника полка патрульно-постовой службы, которого подозревают в серии нападений на офисы микрозаймов.

- По факту разбойного нападения на офис микрозаймов возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии установили подозреваемого в совершении преступления, им оказался 20-летний сотрудник полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по Уфе, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии в беседе с ТАСС.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, полицейского-грабителя задержали вечером 25 октября по подозрению в ограблении очередного офиса утром того же дня. Сообщается, что добычей грабителя стали 17 тысяч рублей. Он, кстати, уже дал признательные показания.

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