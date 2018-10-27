2018-10-27T16:56:25+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили мужчину, отрезавшего голову своей возлюбленной за отказ в интиме

Ближайшие 9,6 лет душегуб проведет в колонии строгого режима
Яна Базекина
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Убийца свою вину отрицал, уверяя, что его подставилиУбийца свою вину отрицал, уверяя, что его подставилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ужасающее по своей жестокости преступление произошло 7 апреля в небольшом городке Сибае. Там 28-летний местный житель, ранее судимый за убийство, задушил свою 54-летнюю собутыльницу за отказ вступить с ним в интимную связь, а после отрезал ей голову.

Как выяснилось в ходе следствия, в тот роковой вечер мужчина со своей знакомой выпивал у себя на квартире. Неожиданно у хозяина вспыхнули романтические чувства к своей собутыльнице, но та не оценила его романтических порывов и отказала в интиме. Разозленный отказом мужчина набросился на гостью и задушил ее, после чего отрезал ей голову, спрятал в пакет и отнес своему приятелю с просьбой избавиться от «мусора». Удивленный знакомый зашел в дом к убийце, где и увидел обезглавленное тело и немедленно обратился в полицию.

Сам подсудимый свою вину напрочь отрицал, уверяя, что именно знакомый и есть истинный убийца, а он – несправедливо оговоренная жертва обстоятельств. Вот только суд счел доказательства следствия неопровержимыми и приговорил неудачливого любовника к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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