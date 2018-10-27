В Уфе на проспекте Юлаева «Опель Вектра» столкнулся с грузовиком

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-27T16:12:56+03:00

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Сегодня, в ночь на 27 октября, в Уфе произошло серьезное ДТП. На проспекте Салавата Юлаева, на выезде из тоннеля в сторону микрорайона «Сипайлово» автомобиль «Опель Вектра» въехал в попутный грузовик. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальные сети. На них видно, что дорогая иномарка превратилась в кучу искореженного железа. К счастью, никто из находившихся в салоне «Опеля» не пострадал.

- Проезжал мимо, думал, пострадавшие есть, но, слава Богу, все живы, - говорит очевидец Арсений Ф. - Машину, конечно, нехило помяло.

- Через тонировку не заметил грузовик. Красавчик! – иронизирует пользователь со странным именем Доктор Шприц.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.