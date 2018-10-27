В Уфе на проспекте Юлаева «Опель Вектра» столкнулся с грузовиком
Сегодня, в ночь на 27 октября, в Уфе произошло серьезное ДТП. На проспекте Салавата Юлаева, на выезде из тоннеля в сторону микрорайона «Сипайлово» автомобиль «Опель Вектра» въехал в попутный грузовик. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальные сети. На них видно, что дорогая иномарка превратилась в кучу искореженного железа. К счастью, никто из находившихся в салоне «Опеля» не пострадал.
- Проезжал мимо, думал, пострадавшие есть, но, слава Богу, все живы, - говорит очевидец Арсений Ф. - Машину, конечно, нехило помяло.
- Через тонировку не заметил грузовик. Красавчик! – иронизирует пользователь со странным именем Доктор Шприц.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.