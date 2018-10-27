«Не взрывай»: Айдар Галимов и Роберт Юлдашев записали новую песню в поддержку шиханов

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-27T16:31:35+03:00

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Заслуженный артист Башкирии и Татарии Айдар Галимов и знаменитый башкирский кураист Роберт Юлдашев не остались в стороне от проблемы, которая волнует всех неравнодушных жителей республики, и выступили в защиту шиханов, записав совместную песню с говорящим названием «Не взрывай».

Одновременно артисты выпустили одноименный клип, который за короткое время собрал тысячи просмотров и множество восторженных откликов. Красочные панорамы шиханов словно на контрасте чередуются с черно-белыми картинами, демонстрирующими процесс разработки горы. Особенно мрачно выглядят кадры с изображением уже разработанного шихана Шахтау, больше напоминающего теперь безжизненное марсианское поле. Здесь больше ничего не напоминает ту цветущую, залитую солнцем гору, что была раньше. А сами артисты сравнивают Шахтау с «дырой на груди» родной республики. Знаковый призыв «не взрывай» рефреном проходит через всю песню, не оставляя шансов быть равнодушным к этой дилемме.

- Это просто потрясающе! Спасибо Айдару Галимову и Роберту Юлдашеву, что выразили в песне то, о чем думаем мы, жители Башкирии, - делится своими впечатлениями Гульсина Р. – Спасибо, что показали красоту нашего родного края и напомнили, о том, что без шиханов она никогда не будет прежней.