2018-10-27T15:14:41+03:00
Общество

Мокрый снег и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии 28 октября

Ночью подморозит до -5 градусов
Яна Базекина
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В отдельных районах республики выпадет мокрый снегВ отдельных районах республики выпадет мокрый снегФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Завтра, 28 октября, в Башкирии выпадет первый снег. Синоптики «Башгидрометцентра» предупреждают о вероятности налипания мокрого снега, особенно в северных районах, на провода и деревья. Днем погода испортится окончательно: снег будет идти вместе с дождем, а с учетом юго-западного ветра, чьи порывы могут достигать 2-8 метров в секунду, и вовсе на улицу выходить не захочется. Лишь только по юго-востоку Башкирии осадков не ожидается.

Ночью в республике будет морозно: - 5; 0 градусов, да и днем потеплеет ненамного, средняя температура воздуха составит всего +2; +7 градусов.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность и небольшие дожди, а столбик термометра покажет отметку всего в +2; + 4 градуса. Зато юго-западный ветер под вечер немного утихнет до 3-6 метров в секунду.

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