2018-10-27T14:36:00+03:00
Происшествия

Бывший заместитель прокурора Башкирии арестован по обвинению в получении крупной взятки

Срок ареста продлится до 26 декабря
Яна Базекина
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Бывший первый заместитель прокурора Башкирии арестован на два месяцаБывший первый заместитель прокурора Башкирии арестован на два месяца
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Сегодня, 27 октября, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, которого обвиняют в получении многомиллионной взятки.

- Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Горбунова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 декабря, - цитирует «Интерфакс» решение судьи Артура Карпова.

Стоит отметить, что прокурор не поддержал позицию следователя и настаивал на более мягкой мере пресечения для своего бывшего коллеги: ведь Горбунов не пытался противодействовать следствию и даже сам прилетел в Москву для проведения следственных мероприятий. Да и сам Олег Горбунов в суде просил для себя избрания другой меры пресечения, аппелируя тем, что у него есть семья, двое несовершеннолетних детей, да и вообще никуда он скрываться не собирается, препятствовать следствию тоже не будет.

Напомним, что накануне, 26 октября, Следственный комитет республики сообщил о задержании экс-прокурора в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть страну. Как полагает следствие, именно Олег Горбунов и его коллега Артур Шаретдинов получили от первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова 10 миллионов рублей за отказ от возбуждения уголовного дела в отношении последнего. Тогда правоохранительные органы проводили проверку по делу «исчезнувшего миллиарда» при расселении ветхого и аварийного жилья. В дальнейшем уголовное дело все-таки возбудили, сейчас оно рассматривается в суде.

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