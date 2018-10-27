Стала известна личность уфимца, задушившего своих девятилетних сыновей-близнецов

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-27T12:20:23+03:00

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Настоящая трагедия разыгралась вчера вечером, 26 октября, в одном из дачных поселков под Уфой. Уфимец задушил собственных сыновей-близнецов, после чего покончил с собой. Мать мальчиков в этот момент находилась в Уфе. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, мужчина оставил предсмертную записку, в которой пояснил, что избавил своих детей от мучений. Рассматривается версия, что у девятилетних мальчиков был некий неврологический диагноз, что очень расстраивало молодого отца.

«Комсомольской правде - Уфа» удалось выяснить личность убийцы: им оказался 35-летний уфимец Марат Ж. (имя изменено - ред.), между прочим, известный в узких кругах музыкант-гитарист, участвующий в живых прослушиваниях. Друзья отзываются о нем как о исключительно «добром, талантливом и отзывчивом человеке, обожающем свою жену и сыновей».

- В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в отношении погибших назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти, установливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.