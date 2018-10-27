2018-10-27T12:20:23+03:00
Происшествия

Стала известна личность уфимца, задушившего своих девятилетних сыновей-близнецов

Им оказался уфимский музыкант-гитарист
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Настоящая трагедия разыгралась вчера вечером, 26 октября, в одном из дачных поселков под Уфой. Уфимец задушил собственных сыновей-близнецов, после чего покончил с собой. Мать мальчиков в этот момент находилась в Уфе. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, мужчина оставил предсмертную записку, в которой пояснил, что избавил своих детей от мучений. Рассматривается версия, что у девятилетних мальчиков был некий неврологический диагноз, что очень расстраивало молодого отца.

«Комсомольской правде - Уфа» удалось выяснить личность убийцы: им оказался 35-летний уфимец Марат Ж. (имя изменено - ред.), между прочим, известный в узких кругах музыкант-гитарист, участвующий в живых прослушиваниях. Друзья отзываются о нем как о исключительно «добром, талантливом и отзывчивом человеке, обожающем свою жену и сыновей».

- В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в отношении погибших назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти, установливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мокрый снег и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии 28 октября
Бывший заместитель прокурора Башкирии арестован по обвинению в получении крупной взятки
В Уфе во время съемок произошла стычка журналистов с сотрудниками медицинского центра
Уфимцы просят запустить новый транспортный маршрут
«Гостит у брата»: в Уфе прекращены поиски 24-летней Виктории Головой
В Уфе на железнодорожном вокзале отремонтируют эскалатор
Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов, едущих из пригорода
В Башкирии под колесами ВАЗ-2199 погиб 17-летний парень
В Башкирии на трассе перевернулся «Вольво»: водитель погиб на месте
Уфимец, которого разыскивала полиция, не пропал, а уехал на заработки
Рушана Валеева из Башкирии понравилась судьям «Голоса»
Под Уфой обнаружили тела двух 9-летних близнецов и их отца
Максим Михайлов покидает администрацию Радия Хабиров
Экзамен на должность мэра Уфы сдали только три человека
При столкновении трех машин в Башкирии пострадали пять человек
В Башкирии на трассе обнаружили истекающего кровью мужчину
Жители Уфы могут "увидеть" звук и пообщаться с роботами на Фестивале науки
В открытом чемпионате «Дом.ru» по Dota 2 разыграют 1 млн рублей
Появилось видео с задержанным зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым
Жители Башкирии похитили 13-летнего подростка и бросили его в лесу привязанным к дереву
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
«На ней золота на 150 тысяч рублей: в Татарстане пропала 24-летняя уфимка Виктория Голова
Стали известны подробности задержания заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова
Власти Уфы отказали в выдаче жилья восьми инвалидам
На выходных в Уфе пройдут ярмарки
В Уфе «прикрыли» крупную нарколабораторию