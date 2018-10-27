«Гостит у брата»: в Уфе прекращены поиски 24-летней Виктории Головой

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-27T11:19:57+03:00

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На днях в социальных сетях появилось сообщение, что разыскивается 24-летняя уфимка Виктория Голова. Девушка проживала в Набережных Челнах вместе со своим сожителем, но несколько дней назад внезапно пропала, никого не предупредив. Гражданский супруг Виктории беспокоился, что возлюбленная могла связаться с плохой компанией и попасть в беду.

- За день до пропажи к ней приезжала подруга из Казани. Она наркотики употребляет, я боюсь, что и Вику подсадит, - рассказывал Рамиль. – На ней золота на 150 тысяч, я надарил. Родители тоже не знают, где она, а телефон отключен.

Сегодня, 27 октября, сожитель Виктории сообщил радостное известие: девушка нашлась, с ней все в порядке.

- Оказывается, Вика гостит в Уфе у брата, - говорит Рамиль. – Телефон сломался, вот и не предупредила никого. Обещала, что скоро вернется домой. Говорит, что с ней все хорошо, зря я навел такую панику.

Судьба же подаренных украшений пока остается неизвестной, но Рамиль пообещал проверить, как только девушка вернется домой.