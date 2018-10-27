2018-10-27T11:19:57+03:00
Общество

«Гостит у брата»: в Уфе прекращены поиски 24-летней Виктории Головой

Опасения сожителя, что девушка могла связаться с опасной компанией, не подтвердились
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На днях в социальных сетях появилось сообщение, что разыскивается 24-летняя уфимка Виктория Голова. Девушка проживала в Набережных Челнах вместе со своим сожителем, но несколько дней назад внезапно пропала, никого не предупредив. Гражданский супруг Виктории беспокоился, что возлюбленная могла связаться с плохой компанией и попасть в беду.

- За день до пропажи к ней приезжала подруга из Казани. Она наркотики употребляет, я боюсь, что и Вику подсадит, - рассказывал Рамиль. – На ней золота на 150 тысяч, я надарил. Родители тоже не знают, где она, а телефон отключен.

Сегодня, 27 октября, сожитель Виктории сообщил радостное известие: девушка нашлась, с ней все в порядке.

- Оказывается, Вика гостит в Уфе у брата, - говорит Рамиль. – Телефон сломался, вот и не предупредила никого. Обещала, что скоро вернется домой. Говорит, что с ней все хорошо, зря я навел такую панику.

Судьба же подаренных украшений пока остается неизвестной, но Рамиль пообещал проверить, как только девушка вернется домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе на железнодорожном вокзале отремонтируют эскалатор
Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов, едущих из пригорода
В Башкирии под колесами ВАЗ-2199 погиб 17-летний парень
В Башкирии на трассе перевернулся «Вольво»: водитель погиб на месте
Уфимец, которого разыскивала полиция, не пропал, а уехал на заработки
Рушана Валеева из Башкирии понравилась судьям «Голоса»
Под Уфой обнаружили тела двух 9-летних близнецов и их отца
Максим Михайлов покидает администрацию Радия Хабиров
Экзамен на должность мэра Уфы сдали только три человека
При столкновении трех машин в Башкирии пострадали пять человек
В Башкирии на трассе обнаружили истекающего кровью мужчину
Жители Уфы могут "увидеть" звук и пообщаться с роботами на Фестивале науки
В открытом чемпионате «Дом.ru» по Dota 2 разыграют 1 млн рублей
Появилось видео с задержанным зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым
Жители Башкирии похитили 13-летнего подростка и бросили его в лесу привязанным к дереву
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Хотите купить квартиру? В Уфе пройдет «Ипотечный субботник»!
«На ней золота на 150 тысяч рублей: в Татарстане пропала 24-летняя уфимка Виктория Голова
Стали известны подробности задержания заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова
Власти Уфы отказали в выдаче жилья восьми инвалидам
На выходных в Уфе пройдут ярмарки
В Уфе «прикрыли» крупную нарколабораторию