2018-10-27T13:12:06+03:00
Общество

Уфимцы просят запустить новый транспортный маршрут

Жители Демского района обратились за помощью к властям
Яна Базекина
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Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
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Уфимцы продолжают выражать недовольство относительно ситуации с общественным транспортом. Особенно остро эта проблема коснулась жителей Демского района, поэтому они были вынуждены обратиться к представителям власти.

На прием к руководителю регионального исполкома «Единой России», депутату Госовета Руслану Гизатуллину пришла инициативная группа от жителей 1,5-тысячной деревни Романовки. Они пожаловались на то, что вынуждены добираться на работу на такси, потому что общественный транспорт попросту отсутствует. Чтобы добраться до маршрутки, люди вынуждены пешком идти до жилого комплекса «Миловский парк», но и оттуда до Уфы едет всего лишь один автобус.

- У нас много детей и пенсионеров, идти вдоль трассы далеко и опасно. Школьный автобус возит учеников не старше пятого класса, а в кружки и секции вообще нет возможности выбираться. Все ездят только на такси, – жалуется местная жительница Миляуша Г.

Уфимцы также попросили рассмотреть возможность запуска маршрута, соединяющего Дему и Затон, чтобы люди могли быстро добираться по трассе, не заезжая в город.

- Руслан Гизатуллин взял данное обращение в работу. По нему будут направлены депутатские запросы в соответствующие ведомства, - сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. - Также в ходе приема поднимались вопросы движения очереди на выделения бесплатных земельных участков многодетным семьям и помощи в строительстве храма в микрорайоне Дема.

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