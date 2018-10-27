В Уфе на железнодорожном вокзале отремонтируют эскалатор
Эскалатор продолжит свою работу уже в ноябре
Фото: уфимская городская администрация
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На уфимском железнодорожном вокзале полным ходом идет ремонт первого эскалатора: уже заменены насадка колеса привода поручня, ролики в приводе поручня гребенки, обводные цепочки и другие элементы. Причина ремонта проста – детали уже износились, но уже в ноябре эскалатор снова начнет свою работу.
Не так давно завершились ремонтные работы второго эскалатора, который сейчас исправно работает. Общая стоимость ремонта двух эскалаторов KONE составила около 300 тысяч рублей.
- Ремонт третьего эскалатора запланирован после проведения тендерных процедур, - добавили в пресс-службе городской администрации.