2018-10-27T09:53:15+03:00
Общество

Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов, едущих из пригорода

Многие не успевают на работу из-за вынужденных пересадок
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В редакцию «Комсомольской правды - Уфа» все чаще поступают жалобы от возмущенных горожан, которые раздосадованы сложившейся ситуацией с общественным транспортом. Особенно остро эта проблема коснулась жителей пригорода.

- Я житель села Булгаково и всегда ездил на работу на автобусе «110 с» до остановки Проф. заболеваний, - жалуется уфимец Рамиль Х. – Теперь же не добраться, только с пересадками, а вечером вообще кошмар какой-то! Когда уже будут ходить автобусы по маршруту «110» и «110 с»? Без них плохо до ужаса!

Напомним, что в Уфе началась борьба с нелегальными маршрутчиками, работающими без лицензий. По словам представителей властей, уже в ближайшее время в Уфе появятся 19 новых остановок, и большинство из них – именно в пригородных микрорайонах.Кроме того, в ближайшие дни большинство водителей нелегальных автобусов перейдут на работу к легалам, соответственно, они вернутся на маршрут.

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