2018-10-27T09:33:56+03:00
Происшествия

В Башкирии под колесами ВАЗ-2199 погиб 17-летний парень

Водитель утверждает, что юноша неожиданно выбежал на проезжую часть
Яна Базекина
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Фото: gibdd102.ruФото: gibdd102.ru
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Трагедия произошла вчера, 26 октября, в Татышлинском районе республики. Около восьми часов вечера на 71-м километре автодороги «БураевоСтаробалтачево - Куеда» под колесами автомобиля ВАЗ-2199 погиб 17-летний парень. Как утверждает водитель отечественной «99-ой», молодой человек совершенно неожиданно выбежал на проезжую часть, так что заметить его вовремя, затормозить или объехать у водителя не было шансов. В обстоятельствах ДТП сейчас разбирается республиканская Госавтоинспекция.

В это же время еще один смертельный наезд произошел в Уфе. Неподалеку от деревни Новоалександровка 62-летний местный житель за рулем «Mitsubishi ASX» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм мужчина лет 55-60 скончался на месте аварии. Сейчас дорожные полицейские выясняют личность погибшего.

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