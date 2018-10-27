В Башкирии на трассе перевернулся «Вольво»: водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-27T08:42:54+03:00

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Смертельное ДТП произошло вчера, 26 октября, в Дуванском районе республики. Около пяти часов вечера на 190-м километре автодороги «Бирск – Тастуба - Сатка» 55-летний водитель автомобиля «Volvo S40» не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет. Дорогая иномарка превратилась в груду искореженного металла, а сам водитель погиб на месте. Его 42-летнего пассажира в критическом состоянии доставили в больницу, но, к сожалению, мужчина умер через три часа в реанимации. В причинах и обстоятельствах аварии теперь предстоит разбираться сотрудникам дорожной полиции.

- Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девятнадцать автомобильных аварий, в которых пять человек погибли и двадцать три получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции