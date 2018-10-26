Рушана Валеева из Башкирии понравилась судьям «Голоса»

СЕГОДНЯ 22:21 2018-10-26T22:22:01+03:00

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Молодая участница проекта «Голос» из Башкирии Рушана Валеева приглянулась всем судьям телешоу.

Известно, что девушка родом из села Толбазы, что в Аургазинском районе Башкирии. На сцене она исполняла песню группы «Один в каноэ» на украинском языке. К уроженке Башкирии повернулись сразу все судьи проекта – такое бывает не так часто.

Наставки предложили, что перед ними жительница Украины. Узнав, что Рушана родом из Башкирии, судьи удивились.

Подумав несколько секунд, Рушана выбрала команду Сергея Шнурова. Ранее девушка участвовала в проекте «Голос.Дети», но не смогла пройти отборочный этап.