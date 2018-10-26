2018-10-26T22:22:01+03:00
Звезды

Рушана Валеева из Башкирии понравилась судьям «Голоса»

Девушка выбрала команду Сергея Шнурова
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К участнице шоу «Голос» повернулись все судьи проектаК участнице шоу «Голос» повернулись все судьи проекта
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Молодая участница проекта «Голос» из Башкирии Рушана Валеева приглянулась всем судьям телешоу.

Известно, что девушка родом из села Толбазы, что в Аургазинском районе Башкирии. На сцене она исполняла песню группы «Один в каноэ» на украинском языке. К уроженке Башкирии повернулись сразу все судьи проекта – такое бывает не так часто.

Наставки предложили, что перед ними жительница Украины. Узнав, что Рушана родом из Башкирии, судьи удивились.

Подумав несколько секунд, Рушана выбрала команду Сергея Шнурова. Ранее девушка участвовала в проекте «Голос.Дети», но не смогла пройти отборочный этап.

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