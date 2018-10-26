2018-10-26T20:26:59+03:00
Происшествия

Под Уфой обнаружили тела двух 9-летних близнецов и их отца

На месте работают следователи
Рустем АХУНОВ
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Под Уфой обнаружили тела двух 9-летних мальчиков и их отцаПод Уфой обнаружили тела двух 9-летних мальчиков и их отца
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В садовом домике под Уфой следовали обнаружили тела двух 9-летних близнецов и их отца.

По данным Следкома Башкирии, жуткое происшествие случилось в Уфимском районе Башкирии. О страшной находке в органы правопорядка сообщили местные жители.

По предварительным данным, 35-летний мужчина по неизвестным причинам задушил двух своих сыновей, а после свел счеты с жизнью.

Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела по статье «Убийство двух малолетних» находится на особом контроле руководства Следкома Башкирии.

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