Под Уфой обнаружили тела двух 9-летних близнецов и их отца
На месте работают следователи
Под Уфой обнаружили тела двух 9-летних мальчиков и их отца
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В садовом домике под Уфой следовали обнаружили тела двух 9-летних близнецов и их отца.
По данным Следкома Башкирии, жуткое происшествие случилось в Уфимском районе Башкирии. О страшной находке в органы правопорядка сообщили местные жители.
По предварительным данным, 35-летний мужчина по неизвестным причинам задушил двух своих сыновей, а после свел счеты с жизнью.
Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела по статье «Убийство двух малолетних» находится на особом контроле руководства Следкома Башкирии.