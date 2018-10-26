Максим Михайлов покидает администрацию Радия Хабиров

СЕГОДНЯ 19:34 2018-10-26T19:34:40+03:00

В пятницу он отработал последний день

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Максим Михайлов, трудившийся в администрации главы Бакширии покидает свой пост, сообщает уфимская редакция «Ъ».

В администрации Рустэма Хамитова чиновник курировал вопросы взаимодействия органа со СМИ, партиями, конфессиями и проведения выборов. Известно, что заявление об уходе с поста по собственному желанию он написал сразу после возвращения из отпуска.

Сам Михайлов, в разговоре с журналистами, информацию подтвердил. Пока неизвестно, где он будет работать в будущем.

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