Максим Михайлов покидает администрацию Радия Хабиров
В пятницу он отработал последний день
Максим Михайлов покидает администрацию Радия Хабирова
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Максим Михайлов, трудившийся в администрации главы Бакширии покидает свой пост, сообщает уфимская редакция «Ъ».
В администрации Рустэма Хамитова чиновник курировал вопросы взаимодействия органа со СМИ, партиями, конфессиями и проведения выборов. Известно, что заявление об уходе с поста по собственному желанию он написал сразу после возвращения из отпуска.
Сам Михайлов, в разговоре с журналистами, информацию подтвердил. Пока неизвестно, где он будет работать в будущем.
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