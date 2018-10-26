2018-10-26T18:25:28+03:00
Общество

Экзамен на должность мэра Уфы сдали только три человек

На проверку явились семь человек
Рустем АХУНОВ
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Депутаты выберут нового мэра Уфы 29 октябряДепутаты выберут нового мэра Уфы 29 октября
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Только три кандидата прошли экзамен на должность мэра Уфы, сообщает портал «Ufatime».

Известно, что всего на проверку знаний государственных, республиканских и муниципальных законов явились только семь кандидатов на пост сити-менеджера. По всей видимости, двое решили отказаться от участия в гонке в самый последний момент.

Остается неизвестным, кто входит в эту тройку, успешно прошедшую экзамен «Совета муниципальных образований РБ».

Окончательное решение об избрании нового мэра Уфы депутаты горсовета озвучат 29 октября.

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