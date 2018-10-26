В Башкирии на трассе обнаружили истекающего кровью мужчину

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-26T16:40:04+03:00

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В ночь на пятницу, 26 октября, на трассе М5 недалеко от кафе «Огонек» в Иглинском районе Башкирии местная жительница обнаружила истекающего кровью мужчину. По словам женщины, он был сильно избит неизвестными. Неравнодушная жительница Уфы вызвала скорую помощь и дождалась приезда бригады медиков.

Возмущенная людской жестокостью, она сняла избитого на фото, и разместила снимок на своей странице в социальных сетях. Под постом она написала, что карету скорой помощи пришлось дожидаться почти целый час.

В МВД по Башкирии факт нанесения телесных повреждений мужчине подтвердили.

-Сегодня утром из одной из больниц в городе Уфы поступило сообщение о доставлении к ним мужчины с телесными повреждениями. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства получения гражданином телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе ведомства.