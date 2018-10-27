В Уфе во время съемок произошла стычка журналистов с сотрудниками медицинского центра

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-27T14:06:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе произошел конфликт между журналистами и сотрудниками медицинского центра.

Оказалось, что «разборки» начались во время съемок не совсем приятного для работников заведения сюжета. По всей видимости, в один момент у одной из сторон сдали нервы. Мужчина выхватил телефон из рук журналиста и попытался убежать. Корреспондент оказался быстрее и догнал обидчика. После этого он схватил его за шею и начал отнимать свой девайс.Ему удалось это почти сразу.

Доподлинно неизвестно, чем закончилась ссора сотрудников центра и журналистов.