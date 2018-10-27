В Уфе во время съемок произошла стычка журналистов с сотрудниками медицинского центра
У одного из участников пытались отнять телефон [видео]
В Уфе журналист подрался с сотрудником медицинского центра
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В Уфе произошел конфликт между журналистами и сотрудниками медицинского центра.
Оказалось, что «разборки» начались во время съемок не совсем приятного для работников заведения сюжета. По всей видимости, в один момент у одной из сторон сдали нервы. Мужчина выхватил телефон из рук журналиста и попытался убежать. Корреспондент оказался быстрее и догнал обидчика. После этого он схватил его за шею и начал отнимать свой девайс.Ему удалось это почти сразу.
Доподлинно неизвестно, чем закончилась ссора сотрудников центра и журналистов.
В Уфе произошла стычка журналистов и сотрудников медицинского центра.