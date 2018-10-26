Появилось видео с задержанным зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-26T15:09:34+03:00

Сегодня он ознакомился с постановлением о возбуждении уголовного дела и получил его копию [видео]

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На первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и его коллегу, замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова завели уголовное дело. Следствие подозревает их в получении взятки.

В Следственном комитете РФ полагают, что преступление было совершено в 2017 году. В том году подозреваемые получили от первого замглавы администрации Уфы 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации. Последних подозревали тогда в неправомерных действиях при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

- В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора РФ, - уточнили в Следкоме РФ.

Сегодня, 26 октября, Гобунов ознакомился с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) и расписался в том, что получил его копию. Вся процедура была зафиксирована на видео.

Напомним, что ранее зампрокурора республики пытался вылететь из страны через аэропорт Шереметьево, но был задержан.