Появилось видео с задержанным зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым
На первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и его коллегу, замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова завели уголовное дело. Следствие подозревает их в получении взятки.
В Следственном комитете РФ полагают, что преступление было совершено в 2017 году. В том году подозреваемые получили от первого замглавы администрации Уфы 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации. Последних подозревали тогда в неправомерных действиях при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.
- В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора РФ, - уточнили в Следкоме РФ.
Сегодня, 26 октября, Гобунов ознакомился с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) и расписался в том, что получил его копию. Вся процедура была зафиксирована на видео.
Напомним, что ранее зампрокурора республики пытался вылететь из страны через аэропорт Шереметьево, но был задержан.
Первый заместитель прокурора Башкирии задержан при попытке покинуть страну.