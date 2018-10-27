МЧС Башкирии предупреждает о гололедице на дорогах

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-27T17:52:22+03:00

В ближайшие сутки погода в республике будет шалить

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В ближайшие дни жители Башкирии могут столкнуться с неприятным погодным явлением – гололедицей.

В МЧС по республике рассказали, что с 8 часов вечера 26 октября и до 8-ми вечера 27 октября погода в Башкирии будет облачной. Ночью и днем ожидаются дожди, в том числе со снегом. В темное время суток температура упадет ниже нуля, до -2 градусов. Днем же столбик термометра поднимется до +6.

Чтобы не отпраздновать день жестянщика, спасатели советуют автомобилистам держать дистанцию, а пешеходам – выбрать подходящую обувь и передвигаться не спеша.