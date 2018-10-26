При столкновении трех машин в Башкирии пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-26T17:55:32+03:00

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Сегодня днем, 26 октября, на трассе М-7 в Башкирии произошло тройное ДТП. В МЧС по республике сообщают, что близ Куккуяново в Дюртюлинском районе столкнулись два ВАЗа-2114 и Renault Sandero. Авария случилась около трех часов дня.

Известно о пяти пострадавших, двое из которых - дети полутора и десяти лет. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Причины случившегося установят сотрудники ГИБДД.

- На месте работают силы и средства ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ». Организовано реверсивное движение, - говорится в сообщении ведомства.