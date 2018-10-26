Жители Башкирии похитили 13-летнего подростка и бросили его в лесу привязанным к дереву

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-26T14:45:05+03:00

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Двух жителей Белебеевского района подозревают в похищении школьника. 34-летний и 40-летний мужчины заключены под стражу на два месяца, пока ведется следствие.

В республиканском Следкоме рассказали, что старший из подозреваемых заподозрил 13-летнего соседа в краже телефона. Мужчина заявил на несовершеннолетнего в полицию, однако спустя пять дней, 24 октября, он решил взять правосудие в свои руки. Вместе с приятелем они пришли к ребенку домой, где потребовали признать кражу. Мальчик вину отрицал, тогда мужчины посадили его в машину, вывезли в лес в двухстах метрах от села, привязали там к дереву и бросили.

Чудом школьник смог снять веревки и вернуться домой. О произошедшем он рассказал опекунам и те обратились в полицию.

- Расследование уголовного дела продолжается, - гласит сообщение на сайте Следственного комитета по Башкириию