2018-10-26T14:04:17+03:00
Общество

«На ней золота на 150 тысяч рублей: в Татарстане пропала 24-летняя уфимка Виктория Голова

Девушка не дает о себе знать неделю
Ирина ЗИМИНА
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В Набережных Челнах пропала 24-летняя уфимка Виктория Голова. Ее обеспокоенный гражданский муж бросил клич в социальные сети.

- Я был на работе, прихожу на обед, а ее дома нет. Телефон недоступен. За день до пропажи к ней приезжала подруга из Казани. Она наркотики употребляет, я боюсь, что и Вику подсадит, - говорит ее сожитель Рамиль. – На ней золота на 150 тысяч, я надарил. Очень переживаю. Родители тоже не знают, где она.

Сама Виктория из Уфы, а Рамиль из Челнов. Они познакомились, через какое-то время прочитали никах, и Виктория тоже переехала в Челны. Предположительно, девушка уехала в Уфу.

Если вам известно о местонахождении Виктории, сообщите по телефону 8(962)5659000.

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