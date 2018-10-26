Жители Уфы могут "увидеть" звук и пообщаться с роботами на Фестивале науки

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-26T15:33:25+03:00

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В эти дни, с 25 по 27 октября, в Уфе проходит Фестиваль науки. На время фестиваля городские площадки - вузы, Академия наук, ДК УМПО - превратились в настоящие интерактивные научные музеи, экспонаты которых можно трогать и изучать.

В день открытия фестиваля ДК «Моторостроитель» посетили более тысячи человек. Основными темами первого дня мероприятия стали авиация, в том числе беспилотная, физика и космос. Им были посвящены открытие лекции и экспозиции.

Юных гостей фестиваля особенно заинтересовали несколько площадок. Во-первых, зона 3D-моделирования, где каждый желающий мог получить свою цифровую копию, а затем распечатать ее на 3D-принтере.

Другой точкой притяжения для школьников стала экпозиция Петрозаводского музея занимательных наук, где ребятам предлоджили сыграть на лазерной арфе, посмотреться в бесконечные зеркала и «увидеть» звук.

Не обошлось и без дронов. Ребята с удовольствием состязались в том, кто проведет свой беспилотник без ошибок по дистанции. Общительный робот, созданный студентами Технопарка УГНТУ, тоже оказался популярен у посетителей. Он колесил по площадке, приведствовал гостей и задавал им вопросы.

Сегодня и завтра, 26 и 27 октября, Фестиваль науки продолжится на главной площадке города – в Академии наук Башкирии. Ведущие лекторы со всей страны расскажут гостям праздника об истории вселенной, о психических расстройствах персонажей «Игры престолов», об истории шоколада и многом другом.