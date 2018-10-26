2018-10-26T12:16:24+03:00
Авто

Динар Гильмутдинов рассказал, почему автобусы в Уфе двигаются не только по выделенным полосам

Как он разъяснил читателю, это не является правонарушением
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Недавно к главному госавтоинспектору Башкирии обратились с вопросом, мол, почему, если обычный водитель едет по автобусной полосе, он получает за это штраф, а автобусы ездят и по другим полосам, доставляя неудобства другим участникам движения, но за это их не штрафуют. Как оказалось, это не является нарушением, потому что движение маршрутных автобусов строго по выделенной полосе для общественного транспорта правилами не регламентировано. Следовательно, правила они не нарушают.

Также читатель отметил, что при выезде из автобусной полосы водители маршруток пересекают сплошную линию дорожной разметки.

- Пресекать указанному транспорту ее можно только в обозначенных местах. Госавтоинспекция на постоянной основе проводит целенаправленные мероприятия по выявлению нарушений водителями автобусов, в рамках которых среди прочих пристальное внимание уделяется и этой проблеме, - отметил Гильмутдинов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане пропала 24-летняя уфимка Виктория
Стали известны подробности задержания заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова
Власти Уфы отказали в выдаче жилья восьми инвалидам
На выходных в Уфе пройдут ярмарки
В Уфе «прикрыли» крупную нарколабораторию
В Башкирии сегодня пройдут массовые проверки автомобилистов
В Уфе будут судить бывшего полицейского-закладчика
Власти Уфы сносят бараки в центре города
Жительница Башкирии погибла под колесами «Peugeot»
В уфимском медцентре ребенка облили горячим кофе
38-летний уфимец провалился в восьмиметровый колодец и увяз в глине
В Уфе из горящего дома эвакуировали 60 человек
Сегодня в Башкирии пройдут дожди с грозами
В Башкирии 24-летний Данила Дауытов уехал на личном автомобиле и пропал
В Башкирии построят новую детскую поликлинику
В Башкирии на месяц перекроют проезд по мосту через Белую
В Башкирии осудят полицейского за избиение задержанного
Жительница Башкирии получила льготные лекарства после вмешательства прокуратуры
Уфимцы возмущены обилием рекламных объявлений в лифтах и подъездах
В Башкирии увеличился прожиточный минимум для пенсионеров
В Башкирии бдительная школьница предотвратила пожар в доме
В Башкирии осудят бригадира, по вине которого рабочего насмерть засыпало землей
В Уфе легковушка перевернулась и встала на крышу
В Уфе в аварийном бараке на Шота Руставели возводят новую перегородку