Динар Гильмутдинов рассказал, почему автобусы в Уфе двигаются не только по выделенным полосам

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-26T12:16:24+03:00

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Недавно к главному госавтоинспектору Башкирии обратились с вопросом, мол, почему, если обычный водитель едет по автобусной полосе, он получает за это штраф, а автобусы ездят и по другим полосам, доставляя неудобства другим участникам движения, но за это их не штрафуют. Как оказалось, это не является нарушением, потому что движение маршрутных автобусов строго по выделенной полосе для общественного транспорта правилами не регламентировано. Следовательно, правила они не нарушают.

Также читатель отметил, что при выезде из автобусной полосы водители маршруток пересекают сплошную линию дорожной разметки.

- Пресекать указанному транспорту ее можно только в обозначенных местах. Госавтоинспекция на постоянной основе проводит целенаправленные мероприятия по выявлению нарушений водителями автобусов, в рамках которых среди прочих пристальное внимание уделяется и этой проблеме, - отметил Гильмутдинов.