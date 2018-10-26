2018-10-26T11:40:49+03:00
Происшествия

В Уфе «прикрыли» крупную нарколабораторию

Трое причастных задержаны
Эльвина АПАРИНА
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фото: МВД по РБфото: МВД по РБ
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Сотрудники полиции в Уфе задержали троих мужчин. Они подозреваются в изготовлении синтетических наркотиков в особо крупном размере. Стражи порядка прикрыли довольно крупную нарколабораторию.

По предварительным данным, к незаконному бизнесу причастны 30-летний мужчина и двое его сообщников – безработных уфимцев. Один из них обеспечивал лабораторию химическими веществами и делал тайники-закладки. А второй занимался распространением готового продукта.

Полицейские во время обыска изъяли у них более 1,2 кг запрещенного вещества, 100 мл жидкости наркотической, оборудование и записи с инструкцией по изготовлению наркотиков.

- По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД по РБ.

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