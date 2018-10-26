На выходных в Уфе пройдут ярмарки
В выходные в столице Башкирии традиционно пройдут ярмарки, на которых горожане смогут приобрести свежую качественную продукцию республиканских производителей.
27 октября ярмарки пройдут по следующим адресам:
-Перекресток ул. Интернациональной и Машиностроителей;
- Перекресток ул. Мушникова и Б. Баландина;
- На площадке разворотного кольца по ул. Султанова, рядом с домом №2;
- На площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметов;
- На площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;
- На площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;
- На площади им. С. Орджоникидзе;
- На площади перед Дворцом Молодежи;
28 октября:
- На площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;
- Перекресток ул. Интернациональной и Машиностроителей
- Перекресток ул. Мушникова и Б. Баландина;
- На площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;
- На площади им. С. Орджоникидзе;
Время работы ярмарок с 10 утра до 16 часов.
Напомним, что в данное время можно приобрести только овощи и мед. Мясо и молочные продукты будут продавать только, когда похолодает.
Время работы с 10.00 до 16.00 часов.