2018-10-26T12:24:08+03:00
Общество

На выходных в Уфе пройдут ярмарки

Свою работу они начнут в 10 часов
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В выходные в столице Башкирии традиционно пройдут ярмарки, на которых горожане смогут приобрести свежую качественную продукцию республиканских производителей.

27 октября ярмарки пройдут по следующим адресам:

-Перекресток ул. Интернациональной и Машиностроителей;

- Перекресток ул. Мушникова и Б. Баландина;

- На площадке разворотного кольца по ул. Султанова, рядом с домом №2;

- На площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметов;

- На площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;

- На площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

- На площади им. С. Орджоникидзе;

- На площади перед Дворцом Молодежи;

28 октября:

- На площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;

- Перекресток ул. Интернациональной и Машиностроителей

- Перекресток ул. Мушникова и Б. Баландина;

- На площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

- На площади им. С. Орджоникидзе;

Время работы ярмарок с 10 утра до 16 часов.

Напомним, что в данное время можно приобрести только овощи и мед. Мясо и молочные продукты будут продавать только, когда похолодает.

Время работы с 10.00 до 16.00 часов.

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