В Башкирии сегодня пройдут массовые проверки автомобилистов

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-26T10:10:20+03:00

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26 октября в республике пройдут традиционные рейдовые мероприятия ГИБДД. В ходе них дорожные полицейские выявят нарушителей. Особое внимание ДПС-ников будет направлено на любителей выпить за рулем. Напомним, что за это грозит лишение прав, а также крупный штраф в размере 30 000 рублей.

О массовых рейдах в своем аккаунте в «Инстаграм» всегда предупреждает главный госавтоинспектор Башкирии.

- Это требуется для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения, - отмечает Динар Гильмутдинов.