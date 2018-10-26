2018-10-26T09:43:35+03:00
Происшествия

В Уфе будут судить бывшего полицейского-закладчика

Мужчины пытался сбыть наркотики
Рустем АХУНОВ
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В Уфе будут судить полицейского, пытавшегося продать наркотикиВ Уфе будут судить полицейского, пытавшегося продать наркотики
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В Уфе будут судить уже бывшего сотрудника МВД, пытавшегося организовать наркобизнес.

По данным прокуратуры, заработать экс-сотруднику уголовного розыска предложил его коллега из ППС. Согласно плану, бывший полицейский должен был связываться с покупателями в интернете, и оставлять для них наркотики в тайниках.

В марте 2018 года деятельность жуликов раскрыли. В квартире и машине у одного из них нашли около двух граммов наркотиков. По факту случишегося полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков группой лиц». Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело в отношении его сообщника выделили в отдельное производство.

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