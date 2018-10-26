Власти Уфы сносят бараки в центре города

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-26T08:49:03+03:00

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Уфимские коммунальные службы и строители сносят бараки на улице Комсомольской.

О ходе работ власти города отчитались на сайте городской администрации. На этой неделе рабочие занимаются сносом сразу нескольких двухэтажных бараков в географическом центре города - по улице Комсомольской 89 и 91.

- В целях безопасности мы огородили прилегающую территорию. На месте каждый работают бригады – 12 человек и строительная техника, - сообщили в мэрии.

Власти города отметили, что они постоянно ограничивают доступ к расселенным и аварийным домам – окна и двери наглухо закрывают в целях безопасности. Однако через некоторое время ограждения кто-то выламывает. Если вы увидели людей, пытающихся забраться в расселенный дом, пожалуйста, сообщите об этом в Управление гражданской защиты по телефону в Уфе – 282-30-63.