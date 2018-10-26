2018-10-26T08:30:25+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии погибла под колесами «Peugeot»

Авария произошла в Ишимбае
Рустем АХУНОВ
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В Ишимбае водитель иномарки насмерть сбил 49-летнюю женщинуВ Ишимбае водитель иномарки насмерть сбил 49-летнюю женщину
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В Башкирии водитель иномарки «Peugeot» насмерть сбил жительницу Ишимбая.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на улице Стахановской в Ишимбае. По предварительной информации, погибшая перебегала улицу в неположенном месте. К несчастью, 28-летний водитель французской иномарки не смог вовремя отреагировать и сбил пешехода. 49-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД Башкирии зарегистрировали 11 автомобильных аварий. В них погибли два человека и еще девять получили травмы. Автоинспекторы задержали 35 нетрезвых водителей.

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