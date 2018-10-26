В уфимском медцентре ребенка облили горячим кофе

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-26T08:07:08+03:00

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В одном из уфимских медицинских центров на годовалого ребенка пролили кружку с горячим кофе, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Известно, что за несколько месяцев до инцидента сотрудники центра оказали непонятные услуги маме пострадавшего малыша. Женщину заманили «бесплатным медосмотром», в ходе которого чудесным образом обнаружили целый ворох болезней – от плоскостопия до защемления седалищного нерва. Испуганная уфимка согласилась на «лечение» от сотрудников центра. В итоге она взяла в этом же заведении микрозайм.

Естественно, что никаких серьезных заболеваний у нее было. Сами «врачи», к слову, даже не имели лицензии на оказание медицинских услуг.

Вскоре недовольная женщина с ребенком вновь пришла в медицинский центр. В этот же момент сотрудник центра случайно опрокинул на ее сына кружку с горячим кофе. В итоге «медикам» пришлось вызывать настоящих врачей, которые оказали обваренному малышу первую помощь.