38-летний уфимец провалился в восьмиметровый колодец и увяз в глине

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-26T09:46:52+03:00

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Вчера днем, 26 октября, в управлении гражданской защиты обратился мужчина и сообщил, что его другу требуется помощь. Он находится в колодце по шею в жидкой глине и не может оттуда выбраться. Мужчина два часа пытался достать его сам, но тщетно.

По приезду спасателей на место выяснилось, что трое рабочих углубляли на участке колодец, и в какой-то момент мужчина, работающий внизу, наткнулся на плывун и провалился в него. Коллеги ринулись помогать ему, но часть туловища провалившегося засосало в жидкую глину.

До приезда сотрудников УГЗ рабочие спустили веревку и лестницу и вычерпывали ведрами воду.

- Спасатели установили трипод с лебедкой (устройство для спуска и подъема), один из них спустился вниз к пострадавшему, надел на него каску и спасательную косынку, после чего мужчину подняли наверх с глубины 8-ми метров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

38-летнего мужчину с переохлаждением передали врачам.