В Уфе из горящего дома эвакуировали 60 человек
Возгорание началось с квартиры на первом этаже
фото: МЧС по РБ
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Вчера, 25 октября, в 23 часа пожарным поступило сообщение, что на улице Гончарова загорелся четырехэтажный дом. На место незамедлительно выехали спецслужбы и установили, что на первом этаже загорелось домашнее имущество.
Было принято решение эвакуировать жильцов – на улицу вывели 60 человек, из них 10 детей.
фото: МЧС по РБ
К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал. Через полчаса после возгорания огонь был уже ликвидирован.
- Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.