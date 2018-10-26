В Уфе из горящего дома эвакуировали 60 человек

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-26T07:13:03+03:00

Возгорание началось с квартиры на первом этаже

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Вчера, 25 октября, в 23 часа пожарным поступило сообщение, что на улице Гончарова загорелся четырехэтажный дом. На место незамедлительно выехали спецслужбы и установили, что на первом этаже загорелось домашнее имущество.

Было принято решение эвакуировать жильцов – на улицу вывели 60 человек, из них 10 детей.

фото: МЧС по РБ

К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал. Через полчаса после возгорания огонь был уже ликвидирован.

- Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.